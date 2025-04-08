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Бывший защитник НХЛ заявил, что Овечкин более выносливый и крепкий, чем Леброн Джеймс

Бывший защитник НХЛ заявил, что Овечкин более выносливый и крепкий, чем Леброн Джеймс
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Бывший защитник НХЛ Пи Кей Суббэн заявил, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выносливее и физически крепче, чем лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

«Алекс Овечкин был более выносливым, чем Леброн Джеймс за всю свою карьеру. Посмотрите на цифры. Основываясь на простом факте вида спорта, которым он занимается, мы не можем сравнивать этих двоих. Я не вижу сравнения. Мы играем в футбол на льду, ребята. Алекс Овечкин принимает силовые приёмы и раздаёт хиты. Леброн не принимает эти удары. Он не терпит подобного физического давления», — цитирует Суббэна ESPN.

Ранее Леброн Джеймс поздравил Александра Овечкина со снайперским рекордом НХЛ.

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