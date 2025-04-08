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Департамент судейства КХЛ объяснил отмену гола «Сибири» в ворота «Салавата Юлаева»

Департамент судейства КХЛ объяснил отмену гола «Сибири» в ворота «Салавата Юлаева»
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Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги объяснил видеопросмотр в первом периоде седьмой игры серии «Салавата Юлаева» и «Сибири».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
08 апреля 2025, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
3-й период
2 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Ян (Ремпал, Пименов) – 21:43 (5x5)     2:0 Уилсон (Ливо, Цулыгин) – 30:04 (5x5)     2:1 Бек (Кара) – 40:21 (5x5)    

На четвёртой минуте матча после взятия ворот, произведённого игроком «Сибири» Владиславом Карой, судья видеоповторов инициировал видеопросмотр на предмет пересечения шайбой линии ворот. В результате просмотра определено: шайба полностью не пересекла линию ворот, гола нет.

ВИДЕО

На данный момент во встрече между «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью» завершён второй период. Счёт — 2:0 в пользу уфимского клуба. Напомним, это последняя пара первого раунда плей-офф КХЛ.

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