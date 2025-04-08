Департамент судейства КХЛ объяснил отмену гола «Сибири» в ворота «Салавата Юлаева»

Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги объяснил видеопросмотр в первом периоде седьмой игры серии «Салавата Юлаева» и «Сибири».

На четвёртой минуте матча после взятия ворот, произведённого игроком «Сибири» Владиславом Карой, судья видеоповторов инициировал видеопросмотр на предмет пересечения шайбой линии ворот. В результате просмотра определено: шайба полностью не пересекла линию ворот, гола нет.

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На данный момент во встрече между «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью» завершён второй период. Счёт — 2:0 в пользу уфимского клуба. Напомним, это последняя пара первого раунда плей-офф КХЛ.