Чудинов о роковом штрафе Хрипунова: черенком прилетело в шею, это удаление. Могли и 5 дать

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина и чемпион мира — 2014 Максим Чудинов оценил резонансное удаление игрока «Автомобилиста» Степана Хрипунова на защитнике «Ак Барса» Никите Лямкине, которое стало решающим во втором овертайме седьмой встречи.

— Серия «Автомобилиста» и «Ак Барса» закончилась скандалом. Её как оцениваешь?

— Да каким скандалом? Эмоции. Могу только повторить, сейчас для судей все условия созданы, бери паузу — смотри со ста ракурсов. Почитал после матча, что пишут — показалось, что правила хоккея не все знают. Здесь чётко прилетает черенком в шею, это очень больно, это удаление. Причём иногда такие эпизоды вообще трактуют как колющий удар и дают пять.

А так — максимально равная серия. Шахматы. По тактике тренеры делали ходы. Заварухин менял состав, вратарей, у Гатиятулина больше стабильности в этом плане, но тоже работа велась. В третьем матче, когда «Ак Барс» проигрывал 0:2, обратил внимание, что он на несколько смен посадил лидеров Яшкина и Петана. Посадить капитана и дорогого легионера — так-то шаг. И на третий период они вышли другими и спасли игру. И овертайм могли брать, моментов было больше, — сказал Чудинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Петру Терещенкову.