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Форвард «Автомобилиста» заявил, что злоумышленники опубликовали пост с критикой судей

Форвард «Автомобилиста» заявил, что злоумышленники опубликовали пост с критикой судей
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Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев заявил, что недавние публикации в его аккаунте в соцсети были сделаны злоумышленниками, которые получили доступ к его аккаунту. На данный момент доступ восстановлен, а хоккеист заявил, что не имеет отношения к данным публикациям с критикой в адрес арбитров КХЛ.

«Дорогие друзья! Меня взломали, только сейчас получил руль управления к своему аккаунту. В первую очередь хочу выразить слова благодарности болельщикам, и тем, кто нас поддерживал в течение сезона. Вы лучшие!

Второе — к публикациям, которые были выставлены у меня в «сториз» не имею никакого отношения. Меня взломали! Не пользовался ВПН последние четыре месяца, но после того, как стали поступать звонки от журналистов, решил зайти. Повторяю ещё раз, что не имею никакого отношения к данным публикациям. Комментировать ничего не собираюсь. Всем мира и добра», — написал Голышев в своём аккаунте в соцсети.

Фото: страница Голышева в соцсети

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