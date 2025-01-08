«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» в седьмом матче и стал участником 1/4 финала плей-офф КХЛ

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл седьмой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал на своём льду новосибирскую «Сибирь». Упорная встреча завершилась победой уфимской команды со счётом 2:1. «Салават Юлаев» выиграл серию со счётом 4-3 и стал последним участником 1/4 финала Кубка Гагарина.

На 22-й минуте матча счёт открыл нападающий «Салавата Юлаева» Деннис Ян, которому ассистировали Шелдон Ремпал и Артём Пименов. Через восемь минут Скотт Уилсон удвоил преимущество хозяев с передач Джоша Ливо и Ярослава Цулыгина. На первых секундах третьего периода Тейлор Бек размочил счёт. Отметим, что в начале первого периода арбитры отменили гол «Сибири» после видеопросмотра, так как шайба полностью не пересекла линию ворот.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Соперником «Салавата Юлаева» по четвертьфиналу Кубка Гагарина стал «Спартак».