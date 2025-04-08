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Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Гагарина

Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Гагарина
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После победы уфимского «Салавата Юлаева» в седьмом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги над «Сибирью» (2:1) определились все пары 1/4 финала Кубка Гагарина.

Группа А – серии стартуют 11 апреля.

«Локомотив» (1З) – «Авангард» (6В);
«Салават Юлаев (2В) – «Спартак» (3З).

Группа Б – серии стартуют 12 апреля.

«Трактор» (1В) – «Динамо» Мн (4З);
«Динамо» М (2З) – «Ак Барс» (5В).

В завершение стоит заметить, что на стадии полуфиналов дальше сыграют победители пар в каждой из групп. Отметим, что по итогам первого раунда плей-офф в следующий круг прошли все команды из числа топ-4 в Западной конференции.

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