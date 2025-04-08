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Первый раунд Кубка Гагарина-2025 установил рекорд посещаемости

Первый раунд Кубка Гагарина-2025 установил рекорд посещаемости
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Первый раунд Кубка Гагарина 2025 установил рекорд посещаемости для первых раундов. 47 матчей посетили 471 689 зрителей (средняя посещаемость 10 035).

Предыдущее лучшее достижение было установлено в прошлом сезоне, когда 43 матча первого раунда посетило 407 270 зрителей (средняя 9471).

Напомним, ранее определились все пары 1/4 финала Кубка Гагарина.

Группа А – серии стартуют 11 апреля.

«Локомотив» (1З) – «Авангард» (6В);
«Салават Юлаев (2В) – «Спартак» (3З).

Группа Б – серии стартуют 12 апреля.

«Трактор» (1В) – «Динамо» Мн (4З);
«Динамо» М (2З) – «Ак Барс» (5В).

На стадии полуфиналов дальше сыграют победители пар в каждой из групп.

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