Чудинов — о «Северстали»: вылетать в первом раунде и играть так же… Надо же цели ставить

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина и чемпион мира — 2014 Максим Чудинов высказался об игре и результатах «Северстали» в плей-офф. Чудинов является воспитанником череповецкого хоккея.

— Как бы ты отреагировал, если бы тренер дал установку «поменьше силовой игры»?

— Если команда ставит задачу выигрывать и проходить раунды, то удивился бы. Плей-офф — это всегда игра в тело, самоотверженность, задавить, задушить соперника. Любой хит может завести команду. А игра без силовой, с акцентом на технику и скорость – это для болельщиков, а не для побед. Понимаю задумку Козырева. Команда молодая, быстрая, лёгкая. Ставка на быстрый пас, на движение. Но в плей-офф здоровые мужики с другой стороны просто не дадут это использовать — в психологии заложено, что в плей-офф вышли все суперзаряженные.

Пока имеем два поражения в первом раунде. Да, красиво, да, болельщики ходят, всегда полные трибуны. Но вылетать в первом раунде, а на следующий год играть в такой же хоккей, и снова вылетать в первом… Надо же как-то вперёд двигаться. Задачи, цели перед собой ставить. Закончишь с хоккеем и что вспомнишь, что в плей-офф каждый год выходил? — сказал Чудинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Петру Терещенкову.