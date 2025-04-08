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Бывший вратарь «Вашингтона» рассказал о забавном диалоге с Овечкиным после рекорда

Бывший вратарь «Вашингтона» рассказал о забавном диалоге с Овечкиным после рекорда
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Бывший вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Олаф Колциг рассказал о диалоге с российским нападающим Александром Овечкиным после того, как тот побил рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Я отправил Ови сообщение с поздравлениями. Он ответил, что я тоже часть истории. Я отреагировал в духе: «Ну да, ты забил мне один раз». А он написал: «Нет, ты отдал мне пять результативных передач под голы». Откуда он это знает? Я вот не был в курсе. Вот и всё, что нужно знать о величайшем снайпере в истории НХЛ», — написал Колциг в социальной сети.

Колциг провёл за столичный клуб без малого 17 лет — с 1990-го по 2008-й, с однолетней командировкой в родную Германию в локаутном сезоне-2004/2005.

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