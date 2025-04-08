Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Питтсбурга» сравнил Овечкина и Кросби с легендами НБА

Главный тренер «Питтсбурга» сравнил Овечкина и Кросби с легендами НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан сравнил нападающих Сидни Кросби и Александра Овечкина с легендарными игроками НБА Мэджиком Джонсоном и Ларри Бёрдом.

«Это во многом напоминает мне, как Ларри Бёрд и Мэджик делали в НБА. Они не только были великими игроками, но и обладали определённой харизмой в том, как они себя вели. Они были послами игры, они просто продвигали игру вперёд», — цитирует Салливана пресс-служба «Пингвинз».

Овечкин был выбран под первым номером драфта 2004 года, а Кросби — 2005-го. Несмотря разницу в год, они дебютировали в один сезон из-за локаута в сезоне-2004/2005. Хоккеисты участвуют в многолетнем противостоянии между «Питтсбургом» и «Вашингтоном» и являются обладателями Кубка Стэнли и большого количества индивидуальных наград.

Материалы по теме
«Чё как, Ови? 1000 возможна?» Реакция легенд мирового спорта на рекорд Овечкина
Видео
«Чё как, Ови? 1000 возможна?» Реакция легенд мирового спорта на рекорд Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android