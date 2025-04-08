Главный тренер «Питтсбурга» сравнил Овечкина и Кросби с легендами НБА

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан сравнил нападающих Сидни Кросби и Александра Овечкина с легендарными игроками НБА Мэджиком Джонсоном и Ларри Бёрдом.

«Это во многом напоминает мне, как Ларри Бёрд и Мэджик делали в НБА. Они не только были великими игроками, но и обладали определённой харизмой в том, как они себя вели. Они были послами игры, они просто продвигали игру вперёд», — цитирует Салливана пресс-служба «Пингвинз».

Овечкин был выбран под первым номером драфта 2004 года, а Кросби — 2005-го. Несмотря разницу в год, они дебютировали в один сезон из-за локаута в сезоне-2004/2005. Хоккеисты участвуют в многолетнем противостоянии между «Питтсбургом» и «Вашингтоном» и являются обладателями Кубка Стэнли и большого количества индивидуальных наград.