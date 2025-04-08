Главный тренер «Сибири» прокомментировал поражение в решающем матче серии с «Салаватом»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение в решающем седьмом матче серии с «Салаватом Юлаевым» (1:2).

«Хорошая серия, где преобладал фактор домашней арены. Благодарен ребятам, что сегодня проявили характер. Не хватило травмированных, глубины состава, свежести. Хорошая игра, был момент перевести игру в овертайм. Благодарю ребят за серию и сезон. Было много хорошего. Самое главное – сибирский характер, который проявили в серии. Особенно когда было 0-2 и многие не верили в нас. Спасибо болельщикам, которые здесь и дома переживают за нас. Поздравляю «Салават» с победой и желаю удачи, – передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.