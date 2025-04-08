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Главный тренер «Сибири» прокомментировал поражение в решающем матче серии с «Салаватом»

Главный тренер «Сибири» прокомментировал поражение в решающем матче серии с «Салаватом»
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение в решающем седьмом матче серии с «Салаватом Юлаевым» (1:2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
08 апреля 2025, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Ян (Ремпал, Пименов) – 21:43 (5x5)     2:0 Уилсон (Ливо, Цулыгин) – 30:04 (5x5)     2:1 Бек (Кара) – 40:21 (5x5)    

«Хорошая серия, где преобладал фактор домашней арены. Благодарен ребятам, что сегодня проявили характер. Не хватило травмированных, глубины состава, свежести. Хорошая игра, был момент перевести игру в овертайм. Благодарю ребят за серию и сезон. Было много хорошего. Самое главное – сибирский характер, который проявили в серии. Особенно когда было 0-2 и многие не верили в нас. Спасибо болельщикам, которые здесь и дома переживают за нас. Поздравляю «Салават» с победой и желаю удачи, – передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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