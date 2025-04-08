Епанчинцев: что должно было произойти, чтобы «Сибирь» победила? Чтобы первый гол засчитали

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал отменённый гол на старте седьмого матча серии с «Салаватом Юлаевым». Арбитры встречи после видеопросмотра не засчитали гол, так как шайба полностью не пересекла линию ворот.

– Почему «Сибирь» проиграла в движении во втором периоде?

– Не хватило силёнок, свежести. Неправильно сыграли в тех моментах. Выстояли вчетвером, выходит пятый игрок, и тут же пропускаем первый гол. Соперник добавил в агрессии, сыграл нацеленно на ворота. Вторые периоды надо играть как можно проще. Можно где-то распорядиться по-иному в таких играх. Этого, к сожалению не получилось.

– Была ли установке в Уфе играть вторым номером?

– Третьим номером.

– Не так много бросали с пятака.

– Такие моменты – на протяжении всего сезона. Первый гол – бросили, попали в конёк, гол. Таких простых моментов сегодня не хватило. Был характер, был хороший момент в концовке.

– У вас хорошее большинство, но за счёт его нельзя рассчитывать…

– Многое в хоккее решает большинство.

– Что должно было произойти, чтобы вы зацепили победу?

– Чтобы судьи удаляли ещё. И гол чтобы засчитали первый.

– Вы бурно реагируте на решения арбитров…

– Нормально, это эмоции. Хотел узнать в той или иной ситуации, ничего такого нет.

– Потом соглашаетесь с рефери, когда просматриваете?

– Иногда – да, иногда – нет. Судьи всегда правы. Не обсуждаю это. Иногда в игре эмоции преобладают, – передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.