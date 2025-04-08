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Епанчинцев: что должно было произойти, чтобы «Сибирь» победила? Чтобы первый гол засчитали

Епанчинцев: что должно было произойти, чтобы «Сибирь» победила? Чтобы первый гол засчитали
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал отменённый гол на старте седьмого матча серии с «Салаватом Юлаевым». Арбитры встречи после видеопросмотра не засчитали гол, так как шайба полностью не пересекла линию ворот.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
08 апреля 2025, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Ян (Ремпал, Пименов) – 21:43 (5x5)     2:0 Уилсон (Ливо, Цулыгин) – 30:04 (5x5)     2:1 Бек (Кара) – 40:21 (5x5)    

– Почему «Сибирь» проиграла в движении во втором периоде?
– Не хватило силёнок, свежести. Неправильно сыграли в тех моментах. Выстояли вчетвером, выходит пятый игрок, и тут же пропускаем первый гол. Соперник добавил в агрессии, сыграл нацеленно на ворота. Вторые периоды надо играть как можно проще. Можно где-то распорядиться по-иному в таких играх. Этого, к сожалению не получилось.

– Была ли установке в Уфе играть вторым номером?
– Третьим номером.

– Не так много бросали с пятака.
– Такие моменты – на протяжении всего сезона. Первый гол – бросили, попали в конёк, гол. Таких простых моментов сегодня не хватило. Был характер, был хороший момент в концовке.

– У вас хорошее большинство, но за счёт его нельзя рассчитывать…
– Многое в хоккее решает большинство.

– Что должно было произойти, чтобы вы зацепили победу?
– Чтобы судьи удаляли ещё. И гол чтобы засчитали первый.

– Вы бурно реагируте на решения арбитров…
– Нормально, это эмоции. Хотел узнать в той или иной ситуации, ничего такого нет.

– Потом соглашаетесь с рефери, когда просматриваете?
– Иногда – да, иногда – нет. Судьи всегда правы. Не обсуждаю это. Иногда в игре эмоции преобладают, – передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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