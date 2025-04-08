«Автомобилист» оштрафован за оскорбительные кричалки фанатов в сторону игроков «Ак Барса»

КХЛ огласила решение по седьмому матчу серии «Автомобилист» — «Ак Барс», состоявшегося 7 апреля 2025 года.

«Во время матча Лигой было зафиксировано, что болельщики домашней команды допускали скандирование оскорбительного характера в адрес команды соперника. Данный факт является нарушением Правил поведения в Спортсооружениях, на основании этого на ХК «Автомобилист» наложен штраф в соответствии с Дисциплинарным регламентом КХЛ.

КХЛ призывает болельщиков в разгар решающих матчей сезона сохранять уважение друг к другу. Клубам Лиги необходимо обратить пристальное внимание к данным случаям и принять меры по профилактике неуважительного поведения болельщиков», — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.