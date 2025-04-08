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«Автомобилист» оштрафован за оскорбительные кричалки фанатов в сторону игроков «Ак Барса»

«Автомобилист» оштрафован за оскорбительные кричалки фанатов в сторону игроков «Ак Барса»
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КХЛ огласила решение по седьмому матчу серии «Автомобилист» — «Ак Барс», состоявшегося 7 апреля 2025 года.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
07 апреля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Шаров (Да Коста, Эберт) – 08:13 (5x4)     1:1 Сафонов (Пустозёров, Семёнов) – 15:46 (5x4)     1:2 Семёнов – 83:21 (5x4)    

«Во время матча Лигой было зафиксировано, что болельщики домашней команды допускали скандирование оскорбительного характера в адрес команды соперника. Данный факт является нарушением Правил поведения в Спортсооружениях, на основании этого на ХК «Автомобилист» наложен штраф в соответствии с Дисциплинарным регламентом КХЛ.

КХЛ призывает болельщиков в разгар решающих матчей сезона сохранять уважение друг к другу. Клубам Лиги необходимо обратить пристальное внимание к данным случаям и принять меры по профилактике неуважительного поведения болельщиков», — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.

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