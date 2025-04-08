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Епанчинцев: во втором голе «Салавата» был пас рукой. «Сибирь» проиграла, значит, по делу

Епанчинцев: во втором голе «Салавата» был пас рукой. «Сибирь» проиграла, значит, по делу
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев заявил, что перед вторым голом «Салавата Юлаева» (1:2) был пас рукой, который не зафиксировали судьи.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
08 апреля 2025, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Ян (Ремпал, Пименов) – 21:43 (5x5)     2:0 Уилсон (Ливо, Цулыгин) – 30:04 (5x5)     2:1 Бек (Кара) – 40:21 (5x5)    

– Всем ли довольны?
– Конечно, обидно. Есть нюансы, под каким ракурсом смотреть, пересекла ли линию шайба. И во втором голе пас рукой был, как нам показалось. Момент был заигран, мы завладели шайбой. Поэтому не отменяется гол. Но пас рукой был, на наш взгляд. Проиграли, значит, по делу.

– Хотели бы что-то изменить в этой серии?
– Разберёмся и решим, что и как. Самое главное – наши травмы. Жалко и Рассказова, и Климовича, который ход набрал. Не хватило его задора, неплохо выглядел. По рисунку и игре разберёмся попозже, – передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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