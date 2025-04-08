Епанчинцев: во втором голе «Салавата» был пас рукой. «Сибирь» проиграла, значит, по делу

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев заявил, что перед вторым голом «Салавата Юлаева» (1:2) был пас рукой, который не зафиксировали судьи.
– Всем ли довольны?
– Конечно, обидно. Есть нюансы, под каким ракурсом смотреть, пересекла ли линию шайба. И во втором голе пас рукой был, как нам показалось. Момент был заигран, мы завладели шайбой. Поэтому не отменяется гол. Но пас рукой был, на наш взгляд. Проиграли, значит, по делу.
– Хотели бы что-то изменить в этой серии?
– Разберёмся и решим, что и как. Самое главное – наши травмы. Жалко и Рассказова, и Климовича, который ход набрал. Не хватило его задора, неплохо выглядел. По рисунку и игре разберёмся попозже, – передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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