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Вадим Епанчинцев ответил на вопрос о своём будущем в «Сибири»

Вадим Епанчинцев ответил на вопрос о своём будущем в «Сибири»
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев ответил на вопрос о своём будущем в новосибирском клубе. Перед сезоном-2024/2025 «Сибирь» подписала двухлетний контракт со специалистом.

– Есть ли гарантия вашего будущего в «Сибирь»?
– Разговор идёт. Думаю, всё будет нормально, – передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В 2011 году Епанчинцев стал помощником главного тренера в «Спартаке». Он возглавлял клубы Молодёжной хоккейной лиги «Атлант», «Спартак». В ВХЛ работал в «Сарыарке» и «Югре». Под руководством Епанчинцева «Югра» стала обладателем Кубка Петрова в сезоне-2020/2021. Ранее в КХЛ специалист возглавлял московский «Спартак» и хабаровский «Амур».

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