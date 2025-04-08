«Порадовало, как он сыграл в концовке сезона. Мы довольны». Епанчинцев — о Беке

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев заявил, что доволен игрой канадского нападающего Тейлора Бека в концовке сезона и в серии первого раунда плей-офф с уфимским «Салаватом Юлаевым».

– Поменяла ли вам эта серия представление о Беке?

– Порадовало, как он сыграл концовку чемпионата и эту серию. Многое в начале не получалось, но его дисциплина и поведение на лавке дорогого стоят. Он профессионал, всё прекрасно понимает. Мы довольны.

– Есть ли понимание, как может измениться состав?

– Оно всегда есть, но пока ничего не могу говорить, – передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.