«Порадовало, как он сыграл в концовке сезона. Мы довольны». Епанчинцев — о Беке

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев заявил, что доволен игрой канадского нападающего Тейлора Бека в концовке сезона и в серии первого раунда плей-офф с уфимским «Салаватом Юлаевым».
– Поменяла ли вам эта серия представление о Беке?
– Порадовало, как он сыграл концовку чемпионата и эту серию. Многое в начале не получалось, но его дисциплина и поведение на лавке дорогого стоят. Он профессионал, всё прекрасно понимает. Мы довольны.
– Есть ли понимание, как может измениться состав?
– Оно всегда есть, но пока ничего не могу говорить, – передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.