Расписание матчей 1/4 финала Кубка Гагарина

Стали известны пары и расписание матчей второго раунда плей-офф КХЛ сезона-2024/2025. Последним участником четвертьфинала плей-офф КХЛ стал уфимский «Салават Юлаев».

Группа А – матчи состоятся 11, 13, 15, 17, 19*, 21*, 23* апреля.

«Локомотив» (1) – «Авангард» (6);

«Салават Юлаев (2) — «Спартак» (3);

Группа Б – матчи состоятся 12, 14, 16, 18, 20*, 22*, 24* апреля.

«Трактор» (1) – «Динамо» Мн (4);

«Динамо» Мск (2) – «Ак Барс» (5).

* при необходимости

В завершение стоит заметить, что на стадии полуфиналов дальше сыграют победители пар в каждой из групп. Отметим, что по итогам первого раунда плей-офф в следующий круг прошли все команды из числа топ-4 в Западной конференции.