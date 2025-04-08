Епанчинцев рассказал, чего не хватило «Сибири» для победы в серии плей-офф с «Салаватом»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев рассказал, чего не хватило новосибирскому клубу для победы в серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым».

– Чего не хватило сегодня?

– Везения, наверное.

– Какие две игры в серии можете выделить?

– Сегодняшний матч. Первые игры мы проигрывали. Не сказал бы, что за явным преимуществом, залетало всё. Дома преобразились, соперник почувствовал неуверенность. Сегодня попытались сыграть, как дома. С нашим характером многое получилось. Хладнокровия и везения не хватило.

– Не кажется ли, что хорошей игры в равных составах не хватает?

– Согласен, один гол забили, этого мало. В такой равной игре не хватило агрессии. Из-за силёнок, свежести. Начинать играть в три звена, игры через день – с середины игры тяжело, – передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.