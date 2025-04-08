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Епанчинцев рассказал, чего не хватило «Сибири» для победы в серии плей-офф с «Салаватом»

Епанчинцев рассказал, чего не хватило «Сибири» для победы в серии плей-офф с «Салаватом»
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев рассказал, чего не хватило новосибирскому клубу для победы в серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
08 апреля 2025, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Ян (Ремпал, Пименов) – 21:43 (5x5)     2:0 Уилсон (Ливо, Цулыгин) – 30:04 (5x5)     2:1 Бек (Кара) – 40:21 (5x5)    

– Чего не хватило сегодня?
– Везения, наверное.

– Какие две игры в серии можете выделить?
– Сегодняшний матч. Первые игры мы проигрывали. Не сказал бы, что за явным преимуществом, залетало всё. Дома преобразились, соперник почувствовал неуверенность. Сегодня попытались сыграть, как дома. С нашим характером многое получилось. Хладнокровия и везения не хватило.

– Не кажется ли, что хорошей игры в равных составах не хватает?
– Согласен, один гол забили, этого мало. В такой равной игре не хватило агрессии. Из-за силёнок, свежести. Начинать играть в три звена, игры через день – с середины игры тяжело, – передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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