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Епанчинцев: у Климовича нашли проблемы с селезёнкой. У Рассказова — двойной перелом

Епанчинцев: у Климовича нашли проблемы с селезёнкой. У Рассказова — двойной перелом
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев рассказал о состоянии травмированных нападающих новосибирской команды — Ивана Климовича и Кирилла Рассказова. Оба хоккеиста получили повреждения в шестом матче серии с «Салаватом Юлаевым».

– Какое состояние у Рассказова и Климовича?
– Климович остался в больнице. Первое обследование показало, что всё нормально, а потом нашли проблемы с селезёнкой и прооперировали тоже. Рассказову сразу сделали операцию, двойной перелом лодыжки. Очень серьёзно всё. Дай бог, чтобы побыстрее выздоравливали, – передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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