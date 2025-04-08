Епанчинцев: у Климовича нашли проблемы с селезёнкой. У Рассказова — двойной перелом

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев рассказал о состоянии травмированных нападающих новосибирской команды — Ивана Климовича и Кирилла Рассказова. Оба хоккеиста получили повреждения в шестом матче серии с «Салаватом Юлаевым».

– Какое состояние у Рассказова и Климовича?

– Климович остался в больнице. Первое обследование показало, что всё нормально, а потом нашли проблемы с селезёнкой и прооперировали тоже. Рассказову сразу сделали операцию, двойной перелом лодыжки. Очень серьёзно всё. Дай бог, чтобы побыстрее выздоравливали, – передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.