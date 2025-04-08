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Епанчинцев: суперсейв Красоткина дал «Сибири» три победы в домашних играх

Епанчинцев: суперсейв Красоткина дал «Сибири» три победы в домашних играх
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал игру вратарей новосибирского клуба в серии с «Салаватом Юлаевым».

– Как удалось настроить вратарей?
– Был хороший момент в домашней игре, когда Антон Красоткин сделал суперсейв, дал команде глоток воздуха и уверенность. Денис Костин встал и сыграл на ноль, дал уверенность. Благодарны и довольны вратарской бригадой, которая помогала нам на протяжении всего сезона. Да, не всё у Антона получилось, но на это есть причины – травмы, которые не позволяли ему играть в начале и середине сезона. В плей-офф он преобразился. Не так много сыграл, но тот суперсейв дал нам в домашних играх три победы, – передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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