Епанчинцев: суперсейв Красоткина дал «Сибири» три победы в домашних играх

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал игру вратарей новосибирского клуба в серии с «Салаватом Юлаевым».

– Как удалось настроить вратарей?

– Был хороший момент в домашней игре, когда Антон Красоткин сделал суперсейв, дал команде глоток воздуха и уверенность. Денис Костин встал и сыграл на ноль, дал уверенность. Благодарны и довольны вратарской бригадой, которая помогала нам на протяжении всего сезона. Да, не всё у Антона получилось, но на это есть причины – травмы, которые не позволяли ему играть в начале и середине сезона. В плей-офф он преобразился. Не так много сыграл, но тот суперсейв дал нам в домашних играх три победы, – передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.