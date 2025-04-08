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Нападающий СКА Иван Демидов продолжит карьеру в «Монреале» в текущем сезоне НХЛ

Нападающий СКА Иван Демидов продолжит карьеру в «Монреале» в текущем сезоне НХЛ
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СКА и нападающий Иван Демидов приняли совместное решение о том, что нападающий присоединится к «Монреаль Канадиенс» уже в этом сезоне, говорится в сообщении пресс-службы петербургского клуба. Права на хоккеиста в КХЛ останутся у СКА. Нападающий вернётся в Санкт-Петербург, если не сумеет закрепиться в НХЛ. «Монреаль» выбрал Демидова в первом раунде драфта НХЛ – 2024 под общим пятым номером.

Демидов прошёл всю клубную вертикаль СКА от младшей команды МХЛ до КХЛ. В составе «СКА-1946» стал обладателем Кубка Харламова – 2024, два года подряд признавался лучшим игроком Молодёжной хоккейной лиги. В СКА Демидов оказался лучшим бомбардиром сезона-2024/2025, набрав 54 (22+32) очка в 71 игре и установил рекорд лиги, семь раз став лучшим новичком недели.

В составе юниорской сборной России выиграл Кубок Глинки/Гретцки в 2021 году, в 2024-м вместе с национальной командой завоевал Кубок Первого канала.

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