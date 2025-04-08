Епанчинцев: интересно послушать, как судейский корпус обоснует отмену гола Кары

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал отменённую шайбу в седьмом матче серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым». На четвёртой минуте игры шайба была не засчитана, так как полностью не пересекла линию ворот.

– Всё могло пойти по-другому, если бы шайба зашла в ворота ещё на полсантиметра?

– Получается, так. Будем смотреть, обсуждать. Должен обосновать судейский корпус, почему и как. Интересно даже послушать и посмотреть. Может, всё сложилось бы по-другому. После пожара можно говорить всё что угодно. Уфа больше хотела и победила, – передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.