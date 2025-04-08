Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Епанчинцев: интересно послушать, как судейский корпус обоснует отмену гола Кары

Епанчинцев: интересно послушать, как судейский корпус обоснует отмену гола Кары
Комментарии

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал отменённую шайбу в седьмом матче серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым». На четвёртой минуте игры шайба была не засчитана, так как полностью не пересекла линию ворот.

– Всё могло пойти по-другому, если бы шайба зашла в ворота ещё на полсантиметра?
– Получается, так. Будем смотреть, обсуждать. Должен обосновать судейский корпус, почему и как. Интересно даже послушать и посмотреть. Может, всё сложилось бы по-другому. После пожара можно говорить всё что угодно. Уфа больше хотела и победила, – передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Материалы по теме
«Салават» всё-таки идёт дальше в плей-офф КХЛ! А «Сибирь» подвела пара миллиметров?
«Салават» всё-таки идёт дальше в плей-офф КХЛ! А «Сибирь» подвела пара миллиметров?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android