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Козлов — о победе «Салавата» с «Сибирью»: доволен, что смогли вернуть долг болельщикам

Козлов — о победе «Салавата» с «Сибирью»: доволен, что смогли вернуть долг болельщикам
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу в серии первого раунда плей-офф над «Сибирью». В предыдущих двух сезонах уфимская команда вылетала на стадии первого раунда Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
08 апреля 2025, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Ян (Ремпал, Пименов) – 21:43 (5x5)     2:0 Уилсон (Ливо, Цулыгин) – 30:04 (5x5)     2:1 Бек (Кара) – 40:21 (5x5)    

– Седьмой матч, давление, эмоции. Всё понравилось. Было много брака, сумбура. Но ребята хотели выигрывать, жертвовали собой, блокировали броски, совершали силовые приёмы, чтобы вывести шайбу из зоны.

Чувствовалось, что ребята сдали экзамен по проходу в следующий раунд. Опыта у нас не так много, но то, что мы сейчас имеем, огромный плюс для психологии. Доволен, что смогли вернуть долг болельщикам за те два сезона, когда мы вылетали. Атмосфера была сумасшедшая. Без них было бы намного сложнее. Эта серия доказывает важность своей площадки. Хоккей в Уфе продолжается.

– Нужно пройти «Спартак», чтобы вернуть долг.
– Так и запишем, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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