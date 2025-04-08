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Козлов — о проходе первого раунда: камень на душе лежал. Приятно, что преодолели рубеж

Козлов — о проходе первого раунда: камень на душе лежал. Приятно, что преодолели рубеж
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил о психологическом грузе, который довлел над командой после двух подряд вылетов в первом раунде плей-офф.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
08 апреля 2025, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Ян (Ремпал, Пименов) – 21:43 (5x5)     2:0 Уилсон (Ливо, Цулыгин) – 30:04 (5x5)     2:1 Бек (Кара) – 40:21 (5x5)    

– Делали ли акцент на контроль шайбы в зоне атаки?
– Конечно. И ребята молодцы, старались, держали, выигрывали борьбу у габаритных защитников. И центральные у них тоже немаленькие. Вовремя переходили из атаки в обороне и обратно.

– Дисциплина – главная проблема перед «Спартаком»?
– Ребята поняли, что нужно держать эмоции, фокусироваться на действиях и игре. Убирать своё «я», как бы больно ни было от ударов соперника, действовать на благо команде.

– Чему должен научиться «Салават» за эту серию?
– Много уроков было. Плей-офф – та игра, где надо терпеть, понимать важность каждого выигранного единоборства, каждой выведенной из зоны шайбы, каждого блокированного броска. Как могут повлиять все эти ситуации. Слышали, что после блоков было на трибунах? На скамейке – то же самое. Ребята поняли, что в плей-офф ты жертвуешь собой.

– Насколько важно впервые пройти первый раунд?
– Камень лежал, кривить душой не буду. Приятно, что мы преодолели этот рубеж, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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