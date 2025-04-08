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В. Крикунов о 6-м матче СКА — «Динамо»: армейцы доминировали два периода до ошибок Педана

В. Крикунов о 6-м матче СКА — «Динамо»: армейцы доминировали два периода до ошибок Педана
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Экс главный тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что главным залогом успеха московского «Динамо» в шестом матче серии со СКА стала реализация моментов.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
06 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Кудашов) – 24:06 (5x5)     1:1 Зыков (Педан) – 26:45 (5x5)     2:1 Зыков (Грицюк) – 29:34 (5x5)     2:2 Комтуа (Рашевский, Сизов) – 41:29 (5x5)     2:3 Адамчук – 42:41 (5x5)     2:4 Гусев (Менелл) – 45:51 (5x4)     2:5 Джиошвили (Ильенко, Комтуа) – 59:06 (en)    

«Два периода из трёх армейцы выглядели лучше, и я бы сказал, что доминировали на площадке, вели 2:1. Но игру перевернуло удаление защитника Педана в конце второй двадцатиминутки, затем он же позиционно ошибся, когда выбежал со скамейки штрафников и побежал на скамейку запасных. Нужно было меняться «на своей шайбе».

На мой взгляд, вообще он слишком много играл, но, судя по всему, это была вынужденная мера, ведь травмировался Галенюк. И ещё выпал из-за травмы Зайцев. Армейцы оказались в сложной ситуации, тем не менее они бились до последних секунд. А главным фактором успеха «Динамо» стала реализация моментов. При этом Плешкова упрекнуть не в чем», — сказал Крикунов «Чемпионату».

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