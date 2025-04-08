В. Крикунов о 6-м матче СКА — «Динамо»: армейцы доминировали два периода до ошибок Педана

Экс главный тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что главным залогом успеха московского «Динамо» в шестом матче серии со СКА стала реализация моментов.

«Два периода из трёх армейцы выглядели лучше, и я бы сказал, что доминировали на площадке, вели 2:1. Но игру перевернуло удаление защитника Педана в конце второй двадцатиминутки, затем он же позиционно ошибся, когда выбежал со скамейки штрафников и побежал на скамейку запасных. Нужно было меняться «на своей шайбе».

На мой взгляд, вообще он слишком много играл, но, судя по всему, это была вынужденная мера, ведь травмировался Галенюк. И ещё выпал из-за травмы Зайцев. Армейцы оказались в сложной ситуации, тем не менее они бились до последних секунд. А главным фактором успеха «Динамо» стала реализация моментов. При этом Плешкова упрекнуть не в чем», — сказал Крикунов «Чемпионату».