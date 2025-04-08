«Планку надо повышать. Даёшь 900!» Виктор Козлов — о рекорде Овечкина

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил рекорд капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в НХЛ.

– Как вам рекорд Овечкина?

– Думаю, надо планку повышать. Даёшь 900! Ему по зубам. Он уникальный человек. Не уверен, что кто-то побьёт его рекорд. Столько голов! В 40 лет играет и по 40 забивает каждый год. Это что-то нереальное. Сила Александра – в его страсти. Если он чего-то захотел, он этого добьётся. У него такая энергия внутри, такой огонь. Он настолько уверен в себе. Огромная заслуга его родителей, что они воспитали его таким. Несмотря на все свои достижения, он остаётся классным отзывчивым человеком. Он всем помогает, держит связь. Сейчас к нему прилетит много друзей, чтобы отпраздновать вместе с ним. Вокруг него всё держится. И «Вашингтон» – команда идёт в лидерах благодаря его лидерским и игровым качествам, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.