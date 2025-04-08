Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Травма его беспокоила. От него была огромная помощь». Козлов — о состоянии Ливо

«Травма его беспокоила. От него была огромная помощь». Козлов — о состоянии Ливо
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил игру лучшего снайпера регулярки КХЛ Джоша Ливо в серии с «Сибирью». Канадский форвард забросил лишь одну шайбу в пустые ворота в пятой встрече серии.

– Насколько был готов Ливо?
– Травма его беспокоила. От него огромная помощь была сегодня.

– Насколько важно в плей-офф не отвечать на провокации?
– Это игра, эмоции. Легко сказать, но тяжело сделать. Бывают ситуации, когда проигрываешь или выигрываешь. Каждый матч настолько важен, всё это выплёскивается. Чем больше встреч, тем больше опыта. Потом начинаешь понимать, как эти эмоции контролировать, как отвечать, как не отвечать. Плей-офф совсем другая игра, нежели [регулярный] чемпионат, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Материалы по теме
«Салават» всё-таки идёт дальше в плей-офф КХЛ! А «Сибирь» подвела пара миллиметров?
«Салават» всё-таки идёт дальше в плей-офф КХЛ! А «Сибирь» подвела пара миллиметров?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android