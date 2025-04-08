«Травма его беспокоила. От него была огромная помощь». Козлов — о состоянии Ливо

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил игру лучшего снайпера регулярки КХЛ Джоша Ливо в серии с «Сибирью». Канадский форвард забросил лишь одну шайбу в пустые ворота в пятой встрече серии.

– Насколько был готов Ливо?

– Травма его беспокоила. От него огромная помощь была сегодня.

– Насколько важно в плей-офф не отвечать на провокации?

– Это игра, эмоции. Легко сказать, но тяжело сделать. Бывают ситуации, когда проигрываешь или выигрываешь. Каждый матч настолько важен, всё это выплёскивается. Чем больше встреч, тем больше опыта. Потом начинаешь понимать, как эти эмоции контролировать, как отвечать, как не отвечать. Плей-офф совсем другая игра, нежели [регулярный] чемпионат, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.