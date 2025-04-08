Козлов объяснил, почему «Салават» не смог закрыть серию с «Сибирью» на выезде

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов объяснил, почему уфимский клуб не смог закрыть серию с «Сибирью» на выезде. Во всех встречах серии победы одерживали домашние команды.

– Почему не получилось закрыть серию в Новосибирске?

– Это как в теннисе. Закрыть сет – самое сложное. Борешься с нервами, психологией. Пытаешься найти баланс между хорошими и плохими эмоциями. Мы с этим столкнулись в Сибири. Поэтому у нас пошли удаления, за счёт чего «Сибирь» этим воспользовалась. Это хорошая и качественная команда. Как их поддерживают, тоже сказалось. Там стадион шумел весь матч.

– Как эта победа повлияет на дальнейшие перспективы в плей-офф?

– Имеет большое значение, когда преодолеваешь рубеж, о который спотыкался в предыдущие годы. И для психологии, и для развития организации это огромный шаг, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.