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Козлов объяснил, почему «Салават» не смог закрыть серию с «Сибирью» на выезде

Козлов объяснил, почему «Салават» не смог закрыть серию с «Сибирью» на выезде
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов объяснил, почему уфимский клуб не смог закрыть серию с «Сибирью» на выезде. Во всех встречах серии победы одерживали домашние команды.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
08 апреля 2025, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Ян (Ремпал, Пименов) – 21:43 (5x5)     2:0 Уилсон (Ливо, Цулыгин) – 30:04 (5x5)     2:1 Бек (Кара) – 40:21 (5x5)    

– Почему не получилось закрыть серию в Новосибирске?
– Это как в теннисе. Закрыть сет – самое сложное. Борешься с нервами, психологией. Пытаешься найти баланс между хорошими и плохими эмоциями. Мы с этим столкнулись в Сибири. Поэтому у нас пошли удаления, за счёт чего «Сибирь» этим воспользовалась. Это хорошая и качественная команда. Как их поддерживают, тоже сказалось. Там стадион шумел весь матч.

– Как эта победа повлияет на дальнейшие перспективы в плей-офф?
– Имеет большое значение, когда преодолеваешь рубеж, о который спотыкался в предыдущие годы. И для психологии, и для развития организации это огромный шаг, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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