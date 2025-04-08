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«Во втором раунде не бывает слабых команд». В. Козлов – о серии «Салавата» со «Спартаком»

«Во втором раунде не бывает слабых команд». В. Козлов – о серии «Салавата» со «Спартаком»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о предстоящей серии 1/4 финала Кубка Гагарина со «Спартаком».

– Что можете сказать о предстоящей серии со «Спартаком»?
– Конечно, придётся поработать, мы их разберём. Это атакующая команда с хорошим подбором игроков и большинством. Это второй раунд, тут не бывает слабых команд.

– Какая задача была на третий период?
– Продолжать работать. Это то, что мы можем контролировать – свою самоотдачу и работу.

– В третьем периоде соперник заставлял прижаться к воротам?
– Они пошли отыгрываться. Были хорошие моменты, но наши ребята на себя ловили. Самонов был надёжен в те моменты, когда нужно было вытащить. В конце немного неправильно играли в давление, поэтому немного сыграли в откат, чтобы они под контролем к нам входили. Потому что они опасно обрезали нас.

– Были ли в вашей практике настолько домашние команды?
– Это тонко и очень важно. Кажется, что поддержка трибун – ну болеют и болеют. Но поверьте мне – когда нас закрывают в зоне, а трибуны нас начинают поддерживать, для нас это плюс, а для соперника минус. В Новосибирске мы столкнулись с тем же самым. Когда они нас чуть-чуть закрывали, эти 12 тысяч как начинали кричать. Когда первый раз с этим сталкиваешься, приходит мандраж. ноги наливаются, начинаешь принимать несвойственные решения. Поддержка имеет большое значение.

– Как избавиться от этой проблемы?
– Будем работать над этим. Ребята прошли через это и понимают. Что бы я ни говорил, они не поймут, пока не проверят на себе. Сейчас они столкнулись с этой ситуацией и ищут возможность, чтобы продолжать играть в наш хоккей на выезде, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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