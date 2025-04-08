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«Ошибки будут. Но это отряд, с которым мы идём до конца». Козлов — о дисциплине «Салавата»

«Ошибки будут. Но это отряд, с которым мы идём до конца». Козлов — о дисциплине «Салавата»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил дисциплину игроков в уфимской команде.

– Почему игроки, нарушившие дисциплину в прошлом матче, сыграли сегодня?
– Потому что мы идём с проверенными бойцами. Ошибки будут. Это тот боевой отряд, с которым мы ввязались в эту схватку. С ним и будем идти до конца. Ребята не глупые, они понимают, учатся, проходят через это. Их никто не успокаивал. Они сами понимают важность. Были технические ошибки из-за сильного желания и старания.

– Почему много играет молодёжь?
– У нас такой состав. А кто у нас играет не из ветеранов? Сегодня в концовке выпускали опытных ребят на решающие моменты. Это стресс, давление, через которые ребятам рано или поздно придётся пройти. Они дозированно получают время, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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