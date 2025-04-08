Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нурлан Оразбаев покинул пост генерального директора «Барыса»

Нурлан Оразбаев покинул пост генерального директора «Барыса»
Комментарии

Генеральный директор «Барыса» Нурлан Оразбаев покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба. Имя преемника Оразбаева не уточняется, другие подробности не приводятся.

Оразбаев два раза работал на должности президента астанинского клуба: с 2006 по 2012 год и с 2013 по 2015 год. В третий раз Оразбаев был приглашён на пост генерального директора своей родной команды 17 октября 2024 года. Тогда он пришёл на место Бориса Иванищева.

По итогам сезона «Барыс» завершил регулярный чемпионат на последнем, 12-м месте в таблице Восточной конференции, набрав 35 очков и став худшей командой конференции.

Материалы по теме
«Барысу» непозволительно так проваливаться в КХЛ. Это сильно бьёт по имиджу лиги
«Барысу» непозволительно так проваливаться в КХЛ. Это сильно бьёт по имиджу лиги
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android