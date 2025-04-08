Нурлан Оразбаев покинул пост генерального директора «Барыса»

Генеральный директор «Барыса» Нурлан Оразбаев покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба. Имя преемника Оразбаева не уточняется, другие подробности не приводятся.

Оразбаев два раза работал на должности президента астанинского клуба: с 2006 по 2012 год и с 2013 по 2015 год. В третий раз Оразбаев был приглашён на пост генерального директора своей родной команды 17 октября 2024 года. Тогда он пришёл на место Бориса Иванищева.

По итогам сезона «Барыс» завершил регулярный чемпионат на последнем, 12-м месте в таблице Восточной конференции, набрав 35 очков и став худшей командой конференции.