«В СКА меня хорошо подготовили». Демидов поблагодарил Ротенберга перед отъездом в НХЛ

Нападающий Иван Демидов поблагодарил за помощь главного тренера СКА Романа Ротенберга, который уделял много времени его развитию как хоккеиста. 19-летний форвард покинул расположение петербургского клуба и отправился в «Монреаль Канадиенс», который выбрал Демидова в первом раунде драфта НХЛ – 2024 под общим пятым номером.

«В СКА меня хорошо подготовили. Там отличные условия и сильные партнёры по команде. Я очень благодарен Роману Ротенбергу — он много времени уделял работе со мной, оставался после тренировок и очень мне помог», — приводит слова Демидова RG.

В СКА Демидов стал лучшим бомбардиром сезона-2024/2025, набрав 54 (22+32) очка в 71 игре и установил рекорд лиги, семь раз став лучшим новичком недели.