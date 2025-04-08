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В. Крикунов: судейские ошибки в матче «Автомобилиста» и «Ак Барса» решили исход серии

В. Крикунов: судейские ошибки в матче «Автомобилиста» и «Ак Барса» решили исход серии
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов считает, что судьи допустили две грубейшие ошибки в седьмом матче серии «Автомобилист» — «Ак Барс» (1:2 2 ОТ).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
07 апреля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Шаров (Да Коста, Эберт) – 08:13 (5x4)     1:1 Сафонов (Пустозёров, Семёнов) – 15:46 (5x4)     1:2 Семёнов – 83:21 (5x4)    

«К сожалению, о работе судей и в чемпионате, и в плей-офф в большинстве своём ничего хорошего сказать не могу. Судейский корпус раньше был очень сильным, но с уходом опытных арбитров он значительно помолодел, и судьи порой допускают ляпы, которые влияют на исход игры.

За решающим матчем серии «Автомобилист» — «Ак Барс» я смотрел по телевизору, и даже комментаторы были удивлены решениями арбитров в овертайме. Сначала против форварда «Автомобилиста» Алексея Бывальцева сыграли так, что у того чуть голова не отлетела. И этот эпизод судьи пропустили, хотя там было как минимум две минуты штрафа, а может, даже и все четыре за игру высоко поднятой клюшкой. А затем выдумали удаление Степана Хрипунова, которое в итоге казанцы реализовали, причем его «выписали» после видеопросмотра эпизода, который, похоже, вообще остался за кадром. В итоге судейские ошибки решили исход не только матча, но и всей серии. Жалко Николая Заварухина и его команду. Они достойны были выхода в четвертьфинал», — сказал Крикунов «Чемпионату».

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