«Монреаль» подписал с Иваном Демидовым трёхлетний контракт новичка

«Монреаль» подписал с российским нападающим Иваном Демидовым трёхлетний контракт новичка, сообщает пресс-служба канадского клуба. «Монреаль» выбрал Демидова в первом раунде драфта НХЛ – 2024 под общим пятым номером. Ранее 19-летний форвард покинул расположение петербургского СКА, за который провёл сезон-2024/2025 в КХЛ.

Демидов прошёл всю клубную вертикаль СКА от младшей команды МХЛ до КХЛ. В составе «СКА-1946» стал обладателем Кубка Харламова – 2024, два года подряд признавался лучшим игроком Молодёжной хоккейной лиги. В СКА Демидов оказался лучшим бомбардиром сезона-2024/2025, набрав 54 (22+32) очка в 71 игре и установил рекорд лиги, семь раз став лучшим новичком недели.

В составе юниорской сборной России выиграл Кубок Глинки/Гретцки в 2021 году, в 2024-м вместе с национальной командой завоевал Кубок Первого канала.