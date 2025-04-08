Пресс-служба «Монреаля» отреагировала на подписание Демидова названием песни Селин Дион

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Пресс-служба «Монреаль Канадиенс» отреагировала на подписание трёхлетнего контракта с нападающим Иваном Демидовым названием песни Селин Дион «Судьба».

«Такова его судьба», — написала пресс-служба канадского клуба и приложила совместную фотографию известной певицы и российского форварда с церемонии драфта НХЛ — 2024.

Фото: «Монреаль»

Ранее 19-летний форвард покинул расположение петербургского СКА, за который провёл сезон-2024/2025 в КХЛ.

Демидов прошёл всю клубную вертикаль СКА от младшей команды МХЛ до КХЛ. В составе «СКА-1946» стал обладателем Кубка Харламова – 2024, два года подряд признавался лучшим игроком Молодёжной хоккейной лиги. В СКА Демидов оказался лучшим бомбардиром сезона-2024/2025, набрав 54 (22+32) очка в 71 игре и установил рекорд лиги, семь раз став лучшим новичком недели.