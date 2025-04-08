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В каком клубе вы хотели бы увидеть Кузнецова после ухода из СКА?

В каком клубе вы хотели бы увидеть Кузнецова после ухода из СКА?
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Сегодня, 8 апреля, СКА и нападающий Евгений Кузнецов расторгли контракт по обоюдному согласию. Напомним, звёздный форвард пополнил состав петербургского клуба перед сезоном-2024/2025 и подписал со СКА четырёхлетний контракт. Кузнецов является воспитанником челябинского «Трактора».

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «В каком клубе вы хотели бы увидеть Кузнецова после ухода из СКА?»

В прошедшем регулярном сезоне Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм. 32-летний форвард набрал 37 (12+25) очков. В шести встречах плей-офф Кузнецов набрал 3 (1+2) очка. СКА завершил сезон поражением от московского «Динамо» в шести матчах серии первого раунда плей-офф КХЛ.

Ранее Кузнецов на протяжении 10 лет выступал в НХЛ за клубы «Вашингтон Кэпиталз» (2014-2024) и «Каролина Харрикейнз» (2024). Форвард становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Кэпиталз» в 2018 году.

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