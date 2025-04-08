Президент США Трамп назвал Овечкина великим игроком после установления рекорда в НХЛ

Президент США Дональд Трамп на одном из выступлений в Вашингтоне назвал капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина великим игроком после установления нового рекорда по голам в НХЛ. Россиянин побил предыдущий рекорд, принадлежавший канадскому форварду Уэйну Гретцки, забросившему 894 шайбы.

«Великий джентльмен только что побил рекорд Уэйна Гретцки. Великий — это Уэйн Гретцки, но теперь у нас есть ещё один великий человек, который только что установил великий рекорд», — цитирует Трампа USA Today.

Всего в нынешнем сезоне на счету российского суперфорварда, с учётом этой игры, 61 матч, в которых он набрал 69 (42+27) очков. Он выступает в НХЛ с 2005 года.