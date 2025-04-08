Российский нападающий Иван Демидов на французском языке поприветствовал болельщиков «Монреаля». Сегодня, 8 апреля, 19-летний хоккеист подписал трёхлетний контракт новичка с канадским клубом. Ранее Демидов покинул расположение СКА, за который выступал в прошлом сезоне.

«Здравствуйте, меня зовут Иван. Спасибо», — сказал Демидов на французском языке.

«Монреаль» выбрал Демидова в первом раунде драфта НХЛ – 2024 под общим пятым номером.

Демидов прошёл всю клубную вертикаль СКА от младшей команды МХЛ до КХЛ. В составе «СКА-1946» стал обладателем Кубка Харламова – 2024, два года подряд признавался лучшим игроком Молодёжной хоккейной лиги. В СКА Демидов оказался лучшим бомбардиром сезона-2024/2025, набрав 54 (22+32) очка в 71 игре и установил рекорд лиги, семь раз став лучшим новичком недели.