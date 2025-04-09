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Сидни Кросби отреагировал на то, что Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки

Сидни Кросби отреагировал на то, что Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки
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37-летний канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о том, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил легендарный снайперский рекорд Уэйна Гретцки, а также поделился мыслями о церемонии после 895-го гола россиянина.

«Этот день войдёт в историю хоккея. Я рад, что стал свидетелем этого события в режиме реального времени. Церемония и празднование были организованы на высшем уровне. Мы с Овечкиным провели в НХЛ два десятилетия, и за эти годы он достиг невероятных высот. Тем не менее рекорд Гретцки казался недосягаемым. Это потрясающее достижение для Овечкина, его близких, команды и всей лиги», — приводит слова Кросби пресс-служба НХЛ.

Напомним, в матче регулярки с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) 39-летний Овечкин забросил единственную шайбу команды. Этот гол стал для него 895-м за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, что позволило ему побить рекорд Уэйна Гретцки (894) по голам. Сразу после заброшенной Александром шайбы матч был прерван для памятной церемонии, посвящённой новому рекорду.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хорват (Хольмстрём, Ли) – 07:06     2:0 Гэткомб (Маклин, Романов) – 09:00     2:1 Овечкин (Уилсон, Строум) – 27:26 (pp)     3:1 Гэткомб (Мартин, Маклин) – 30:26     4:1 Пажо – 44:20    
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