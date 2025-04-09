Сидни Кросби отреагировал на то, что Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки

37-летний канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о том, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил легендарный снайперский рекорд Уэйна Гретцки, а также поделился мыслями о церемонии после 895-го гола россиянина.

«Этот день войдёт в историю хоккея. Я рад, что стал свидетелем этого события в режиме реального времени. Церемония и празднование были организованы на высшем уровне. Мы с Овечкиным провели в НХЛ два десятилетия, и за эти годы он достиг невероятных высот. Тем не менее рекорд Гретцки казался недосягаемым. Это потрясающее достижение для Овечкина, его близких, команды и всей лиги», — приводит слова Кросби пресс-служба НХЛ.

Напомним, в матче регулярки с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) 39-летний Овечкин забросил единственную шайбу команды. Этот гол стал для него 895-м за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, что позволило ему побить рекорд Уэйна Гретцки (894) по голам. Сразу после заброшенной Александром шайбы матч был прерван для памятной церемонии, посвящённой новому рекорду.

Главные рекорды Александра Овечкина: