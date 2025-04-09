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Владимир Познер высказался о снайперском рекорде Александра Овечкина в НХЛ

Владимир Познер высказался о снайперском рекорде Александра Овечкина в НХЛ
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Телеведущий Владимир Познер прокомментировал снайперский рекорд нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ.

«Наши спортсмены на протяжении многих лет устанавливали выдающиеся рекорды в самых разных видах спорта — в том числе в лёгкой атлетике, гимнастике, хотя там, конечно, система подсчёта иная. Так что у нас и раньше было немало поводов для гордости. Но, на мой взгляд, рекорд Овечкина стоит особняком. Всё-таки думаю, что он уникален», — приводит слова Познера «РИА Новости Спорт».

В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги, побив рекорд Уэйна Гретцки.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 61 встрече, в которых записал в свой актив 42 гола и 27 результативных передач при коэффициенте полезности «+17».

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