«Вашингтон» анонсировал ещё одну церемонию чествования Овечкина на домашнем льду

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» проведёт ещё одну церемонию чествования российского нападающего столичной команды Александра Овечкина в связи с тем, что россиянин побил легендарный снайперский рекорд Уэйна Гретцкого. Об этом сообщает пресс-служба «Вашингтона».

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 11 апреля 2025, пятница. 02:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Каролина Харрикейнз Роли Кто победит в основное время? П1 X П2

Эта церемония пройдёт в четверг перед началом матча регулярного чемпионата НХЛ между «Кэпиталз» и «Каролиной Харрикейнз» на арене столичного клуба. Перед стартом игры с «Каролиной» на лёд выйдут владелец столичных Тед Леонсис, ключевые сотрудники клуба и члены семьи Овечкина для поздравления рекордсмена. В знак признания его достижений ему будет вручён специальный подарок от семьи Леонсис и всей команды.

Отметим, этот матч станет первой домашней игрой для Овечкина в статусе нового рекордсмена. Ранее в гостевом матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) 39-летний Овечкин забросил шайбу, которая стала 895-й в регулярках. Это позволило ему побить рекорд Уэйна Гретцки (894) по голам.

Команды-рекордсмены по кубкам Стэнли: