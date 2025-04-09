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«Вашингтон» анонсировал ещё одну церемонию чествования Овечкина на домашнем льду

«Вашингтон» анонсировал ещё одну церемонию чествования Овечкина на домашнем льду
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Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» проведёт ещё одну церемонию чествования российского нападающего столичной команды Александра Овечкина в связи с тем, что россиянин побил легендарный снайперский рекорд Уэйна Гретцкого. Об этом сообщает пресс-служба «Вашингтона».

НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2025, пятница. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Эта церемония пройдёт в четверг перед началом матча регулярного чемпионата НХЛ между «Кэпиталз» и «Каролиной Харрикейнз» на арене столичного клуба. Перед стартом игры с «Каролиной» на лёд выйдут владелец столичных Тед Леонсис, ключевые сотрудники клуба и члены семьи Овечкина для поздравления рекордсмена. В знак признания его достижений ему будет вручён специальный подарок от семьи Леонсис и всей команды.

Отметим, этот матч станет первой домашней игрой для Овечкина в статусе нового рекордсмена. Ранее в гостевом матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) 39-летний Овечкин забросил шайбу, которая стала 895-й в регулярках. Это позволило ему побить рекорд Уэйна Гретцки (894) по голам.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хорват (Хольмстрём, Ли) – 07:06     2:0 Гэткомб (Маклин, Романов) – 09:00     2:1 Овечкин (Уилсон, Строум) – 27:26 (pp)     3:1 Гэткомб (Мартин, Маклин) – 30:26     4:1 Пажо – 44:20    
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