Александр Овечкин объяснил, почему обратился к русским после рекордного гола в НХЛ

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объяснил, почему обратился к русским после рекордного гола в истории НХЛ.

«Обращался ко всем болельщикам, всем моим друзьям в России, потому что это мировая история. Все за меня болели, все переживали, поэтому мы это все вместе сделали. Без поддержки, без любви это было бы тяжело сделать», — сказал Овечкин в эфире Первого канала.

В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги, побив рекорд Уэйна Гретцки.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 61 встрече, в которых записал в свой актив 42 гола и 27 результативных передач при коэффициенте полезности «+17».