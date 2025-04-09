«Виннипег» объявил, что 21-летний игрок молодёжной сборной США завершил карьеру

Хоккейный клуб «Виннипег Джетс» сделал официальное заявление о том, что американский нападающий Чаз Люциус, ранее также выступавший за молодёжную команду США, завершает спортивную карьеру по медицинским показаниям в 21 год.

«После многочисленных обсуждений и консультаций с Чазом, его представителями и медицинскими специалистами, хоккейный клуб «Виннипег Джетс» полностью поддерживает его непростое решение завершить карьеру.

Состояние Чаза и его проблемы с синдромом Элерса-Данлоса ставят его под риск травм, если он продолжит играть на профессиональном уровне, поэтому мы понимаем его выбор. Мы желаем Чазу всего наилучшего в его усилиях стать защитником тех, кто сталкивается с синдромом Элерса-Данлоса, и надеемся на светлое будущее для него», — говорится в заявлении канадского клуба.

Напомним, Люциус в сезоне-2024/2025 выступал в АХЛ за фарм-клуб «Джетс» — «Манитоба Муз». Форвард провёл 25 матчей, в которых отметился тремя голами и шестью ассистами.

Синдром Элерса-Данлоса, или СЭД, — это группа наследственных заболеваний соединительной ткани, характеризующихся повышенной гибкостью кожи, суставной гипермобильностью и хрупкостью сосудов.

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