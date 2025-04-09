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Нью-Джерси Дэвилз — Бостон Брюинз, результат матча 9 апреля 2025, счёт 2:7, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

«Бостон» разгромил «Нью-Джерси» в матче НХЛ с девятью шайбами. У Задорова — «+3»
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В ночь с 8 на 9 апреля мск на льду «Пруденшиал-центр» в американском Ньюарке завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Бостон Брюинз», победу в котором со счётом 7:2 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 7
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пастрняк – 09:38     0:2 Кэллахан (Уозерспун, Пастрняк) – 19:24     0:3 Лауко – 23:45     1:3 Ноэсен (Спронг, Хишир) – 33:51     2:3 Майер (Хаула) – 34:10     2:4 Миттельштадт (Люселль, Йокихарью) – 39:07     2:5 Гики (Пастрняк, Задоров) – 44:58     2:6 Минтен (Леттьери, Пик) – 46:55     2:7 Кёпке – 50:50    

В составе победителей голами отметились Давид Пастрняк (1+2), Майкл Кэллахан, Якуб Лауко, Кейси Миттельштадт, Морган Гики, Фрейзер Минтен и Коул Кёпке. Российский защитник Никита Задоров отметился результативной передачей и завершил встречу с показателем полезности «+3». Новичок Марат Хуснутдинов остался без очков.

У хозяев шайбы забрасывали Стефан Ноэсен и Тимо Майер.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Нью-Джерси» сыграет на своём льду с «Питтсбург Пингвинз» 12 апреля. «Бостон» дома встретится с «Чикаго Блэкхоукс» 11 апреля.

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