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«Бостон» разгромил «Нью-Джерси» в матче НХЛ с девятью шайбами. У Задорова — «+3»

В ночь с 8 на 9 апреля мск на льду «Пруденшиал-центр» в американском Ньюарке завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Бостон Брюинз», победу в котором со счётом 7:2 одержали гости.

В составе победителей голами отметились Давид Пастрняк (1+2), Майкл Кэллахан, Якуб Лауко, Кейси Миттельштадт, Морган Гики, Фрейзер Минтен и Коул Кёпке. Российский защитник Никита Задоров отметился результативной передачей и завершил встречу с показателем полезности «+3». Новичок Марат Хуснутдинов остался без очков.

У хозяев шайбы забрасывали Стефан Ноэсен и Тимо Майер.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Нью-Джерси» сыграет на своём льду с «Питтсбург Пингвинз» 12 апреля. «Бостон» дома встретится с «Чикаго Блэкхоукс» 11 апреля.

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: