Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коламбус Блю Джекетс — Оттава Сенаторз, результат матча 9 апреля 2025, счёт 5:2, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

Первый гол Воронкова за 16 матчей помог «Коламбусу» уверенно победить «Оттаву» в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 8 на 9 апреля мск на льду «Нейшнвайд-Арена» в американском Коламбусе завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Оттава Сенаторз», победу в котором со счётом 5:2 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Воронков (Оливье) – 07:00     2:0 Дэнфорт (Матейчук, Курали) – 16:38     2:1 Зеттерлунд (Жиру, Шабо) – 36:18 (pp)     3:1 Оливье (Дэнфорт, Гудбрансон) – 39:38     4:1 Монахан (Джонсон, Веренски) – 42:37 (pp)     5:1 Фантилли (Джонсон, Проворов) – 51:42     5:2 Шабо (Батерсон, Перрон) – 55:10    

В составе победителей голами отметились Джастин Дэнфорт (1+1), Мэтью Оливье (1+1), Шон Монахан, Адам Фантилли, а также российский форвард Дмитрий Воронков. Голевая передача в этой встрече на счету защитника Ивана Проворова. Нападающий Кирилл Марченко завершил матч без очков.

У гостей шайбы забрасывали Фабиан Зеттерлунд и Тома Шабо (1+1). Защитник Артём Зуб голевыми действиями не отметился.

В следующем матче «Коламбус» сыграет на своём льду с «Баффало Сэйбрз» 11 апреля. «Оттава» дома встретится с «Монреаль Канадиенс» 12 апреля.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Материалы по теме
Видео
«Бостон» разгромил «Нью-Джерси» в матче НХЛ с девятью шайбами. У Задорова — «+3»

Сколько платят хоккеистам НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android