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Первый гол Воронкова за 16 матчей помог «Коламбусу» уверенно победить «Оттаву» в НХЛ

В ночь с 8 на 9 апреля мск на льду «Нейшнвайд-Арена» в американском Коламбусе завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Оттава Сенаторз», победу в котором со счётом 5:2 одержали хозяева.

В составе победителей голами отметились Джастин Дэнфорт (1+1), Мэтью Оливье (1+1), Шон Монахан, Адам Фантилли, а также российский форвард Дмитрий Воронков. Голевая передача в этой встрече на счету защитника Ивана Проворова. Нападающий Кирилл Марченко завершил матч без очков.

У гостей шайбы забрасывали Фабиан Зеттерлунд и Тома Шабо (1+1). Защитник Артём Зуб голевыми действиями не отметился.

В следующем матче «Коламбус» сыграет на своём льду с «Баффало Сэйбрз» 11 апреля. «Оттава» дома встретится с «Монреаль Канадиенс» 12 апреля.

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