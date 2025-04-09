17 сейвов Сергея Бобровского помогли «Флориде» одержать победу в матче с «Торонто»

На стадионе «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» принимала на своей площадке «Торонто Мэйпл Лифс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей голами отметились Густав Форслинг, Ээту Луостаринен и Картер Вераге. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский сделал 17 сейвов. Защитник хозяев Дмитрий Куликов не принимал участия во встрече. За «Торонто» отличился Джон Таварес.

В следующем матче «Флорида» сыграет с «Детройтом», а «Торонто» встретится с «Тампой».

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