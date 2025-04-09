17 сейвов Сергея Бобровского помогли «Флориде» одержать победу в матче с «Торонто»
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На стадионе «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» принимала на своей площадке «Торонто Мэйпл Лифс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Форслинг (Лунделль) – 09:26 1:1 Таварес – 21:06 2:1 Луостаринен – 41:04 3:1 Вераге (Маршан, Барков) – 59:13
В составе победителей голами отметились Густав Форслинг, Ээту Луостаринен и Картер Вераге. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский сделал 17 сейвов. Защитник хозяев Дмитрий Куликов не принимал участия во встрече. За «Торонто» отличился Джон Таварес.
В следующем матче «Флорида» сыграет с «Детройтом», а «Торонто» встретится с «Тампой».
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