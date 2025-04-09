Передача Евгения Малкина помогла «Питтсбургу» разгромно обыграть «Чикаго»
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На стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал на своей площадке «Чикаго Блэкхоукс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 5:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Кросби (Ракелль, Раст) – 19:44 (pp) 2:0 Карлссон (Койвунен, Раст) – 24:45 3:0 Летанг (Малкин) – 44:28 4:0 Хейз (Хайнен, Дьюар) – 47:42 5:0 Хейз (Хайнен, Аччари) – 58:13
В составе победителей голами отметились Сидни Кросби, Эрик Карлссон, Крис Летанг и Кевин Хейз, оформивший дубль. Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин записал на свой счёт результативную передачу.
В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Нью-Джерси», а «Чикаго» встретится с «Бостоном».
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