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Передача Евгения Малкина помогла «Питтсбургу» разгромно обыграть «Чикаго»

Передача Евгения Малкина помогла «Питтсбургу» разгромно обыграть «Чикаго»
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На стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал на своей площадке «Чикаго Блэкхоукс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 5:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Кросби (Ракелль, Раст) – 19:44 (pp)     2:0 Карлссон (Койвунен, Раст) – 24:45     3:0 Летанг (Малкин) – 44:28     4:0 Хейз (Хайнен, Дьюар) – 47:42     5:0 Хейз (Хайнен, Аччари) – 58:13    

В составе победителей голами отметились Сидни Кросби, Эрик Карлссон, Крис Летанг и Кевин Хейз, оформивший дубль. Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин записал на свой счёт результативную передачу.

В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Нью-Джерси», а «Чикаго» встретится с «Бостоном».

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