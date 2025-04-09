Передача Евгения Малкина помогла «Питтсбургу» разгромно обыграть «Чикаго»

На стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал на своей площадке «Чикаго Блэкхоукс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 5:0.

В составе победителей голами отметились Сидни Кросби, Эрик Карлссон, Крис Летанг и Кевин Хейз, оформивший дубль. Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин записал на свой счёт результативную передачу.

В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Нью-Джерси», а «Чикаго» встретится с «Бостоном».

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