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Стала известна шестая команда Востока, вышедшая в плей-офф НХЛ

Стала известна шестая команда Востока, вышедшая в плей-офф НХЛ
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Хоккейный клуб «Оттава Сенаторз» досрочно гарантировал себе место в плей-офф Национальной хоккейной лиги несмотря на поражение в матче регулярного чемпионата с «Коламбус Блю Джекетс» (2:5). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Воронков (Оливье) – 07:00     2:0 Дэнфорт (Матейчук, Курали) – 16:38     2:1 Зеттерлунд (Жиру, Шабо) – 36:18 (pp)     3:1 Оливье (Дэнфорт, Гудбрансон) – 39:38     4:1 Монахан (Джонсон, Веренски) – 42:37 (pp)     5:1 Фантилли (Джонсон, Проворов) – 51:42     5:2 Шабо (Батерсон, Перрон) – 55:10    

Выход канадской команды в плей-офф стал возможен после поражения «Детройт Ред Уингз» в матче с «Монреаль Канадиенс» (1:4).

По информации пресс-службы лиги, канадский столичный клуб выходит в плей-офф в первый раз с сезона-2016/2017, где «Оттава» дошла до финала Восточной конференции, уступив в упорной борьбе «Питтсбург Пингвинз» (3-4).

Напомним, ранее в плей-офф НХЛ уже вышли «Виннипег Джетс», «Даллас Старз», «Вегас Голден Найтс», «Колорадо веланш» и «Лос-Анджелес Кингз» на Западе, а также «Вашингтон Кэпиталз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Каролина Харрикейнз», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз» на Востоке.

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