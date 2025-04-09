Стала известна шестая команда Востока, вышедшая в плей-офф НХЛ

Хоккейный клуб «Оттава Сенаторз» досрочно гарантировал себе место в плей-офф Национальной хоккейной лиги несмотря на поражение в матче регулярного чемпионата с «Коламбус Блю Джекетс» (2:5). Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Выход канадской команды в плей-офф стал возможен после поражения «Детройт Ред Уингз» в матче с «Монреаль Канадиенс» (1:4).
По информации пресс-службы лиги, канадский столичный клуб выходит в плей-офф в первый раз с сезона-2016/2017, где «Оттава» дошла до финала Восточной конференции, уступив в упорной борьбе «Питтсбург Пингвинз» (3-4).
Напомним, ранее в плей-офф НХЛ уже вышли «Виннипег Джетс», «Даллас Старз», «Вегас Голден Найтс», «Колорадо веланш» и «Лос-Анджелес Кингз» на Западе, а также «Вашингтон Кэпиталз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Каролина Харрикейнз», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз» на Востоке.
Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ:
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