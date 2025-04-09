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«Каролина» с вернувшимся после травмы Свечниковым в составе проиграла всухую «Баффало»

В ночь с 8 на 9 апреля мск на льду «Кибэнк-центр» в Баффало (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Каролина Харрикейнз», победу в котором со счётом 3:0 одержали хозяева.

В составе победителей голами отметились американские форварды Тейдж Томпсон и Алекс Так, а также немецкий нападающий Джон-Джейсон Петерка.

Отметим, в состав «Каролины» вернулся после травмы россиянин Андрей Свечников, который в этой встрече результативными действиями не отличился.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Баффало» начнёт выездную серию и сыграет с «Коламбус Блю Джекетс» 11 апреля. «Каролина» на выезде сыграет с «Вашингтон Кэпиталз» также 11 апреля.