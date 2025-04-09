Сводная двоюродная сестра Гретцки высказалась о покорении Овечкиным рекорда Уэйна

Галина Солдатенкова, являющаяся сводной двоюродной сестрой бывшего канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, поделилась мыслями о покорении капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным легендарного снайперского рекорда Национальной хоккейной лиги, поставленного ранее дальним родственником из Канады.

«Да, я внимательно смотрела, про Овечкина. В СМИ сравнивали их корни — кто откуда. Про нашего деда вспоминали.

Абсолютно, не жаль (что рекорд был побит. — Прим. «Чемпионата»). В своё время он [Гретцки] побил рекорд, теперь другое время — теперь другой рекордсмен. Он отдыхает. Абсолютно не жаль. У меня гордость, что такое было. Оно же (речь о достижении Гретцки) осталось, никуда не делось. В истории… И за Овечкина я радуюсь. Россиянин. Для меня что Россия, что Белоруссия близки», — приводит слова Солдатенковой «РИА Новости Спорт».

Напомним, Овечкин в матче регулярки с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) забил 895-й гол за карьеру в лиге, покорив достижение Гретцки (894).

Отметим, Солдатенкова (в девичестве Грецкая) является внучкой деда Гретцки Терентия. Она проживает в белорусском городе Свислочь Гродненской области.

Главные рекорды Александра Овечкина: