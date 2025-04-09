Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сводная двоюродная сестра Гретцки высказалась о покорении Овечкиным рекорда Уэйна

Сводная двоюродная сестра Гретцки высказалась о покорении Овечкиным рекорда Уэйна
Аудио-версия:
Комментарии

Галина Солдатенкова, являющаяся сводной двоюродной сестрой бывшего канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, поделилась мыслями о покорении капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным легендарного снайперского рекорда Национальной хоккейной лиги, поставленного ранее дальним родственником из Канады.

«Да, я внимательно смотрела, про Овечкина. В СМИ сравнивали их корни — кто откуда. Про нашего деда вспоминали.

Абсолютно, не жаль (что рекорд был побит. — Прим. «Чемпионата»). В своё время он [Гретцки] побил рекорд, теперь другое время — теперь другой рекордсмен. Он отдыхает. Абсолютно не жаль. У меня гордость, что такое было. Оно же (речь о достижении Гретцки) осталось, никуда не делось. В истории… И за Овечкина я радуюсь. Россиянин. Для меня что Россия, что Белоруссия близки», — приводит слова Солдатенковой «РИА Новости Спорт».

Напомним, Овечкин в матче регулярки с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) забил 895-й гол за карьеру в лиге, покорив достижение Гретцки (894).

Отметим, Солдатенкова (в девичестве Грецкая) является внучкой деда Гретцки Терентия. Она проживает в белорусском городе Свислочь Гродненской области.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хорват (Хольмстрём, Ли) – 07:06     2:0 Гэткомб (Маклин, Романов) – 09:00     2:1 Овечкин (Уилсон, Строум) – 27:26 (pp)     3:1 Гэткомб (Мартин, Маклин) – 30:26     4:1 Пажо – 44:20    
Материалы по теме
«1000 голов Овечкина? Всё зависит от него». Беседа с боссом НХЛ о великом рекорде
Эксклюзив
«1000 голов Овечкина? Всё зависит от него». Беседа с боссом НХЛ о великом рекорде

Главные рекорды Александра Овечкина:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android